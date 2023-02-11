Depremden 117 saat sonra anne ve kızı kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da anne ve kızı, depremin 117. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Genel 11.02.2023, 12:04 11.02.2023, 12:09
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin de desteğiyle Kırpınar Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında ekiplerce çalışma yapıldı.
Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Özlem Yılmaz (35) ile 6 yaşındaki kızı Hatice ile iletişim kurdu. Anne ve kızı, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Depremin 117. saatinde kurtarılan anne-kız, ABD'li bir doktorun ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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