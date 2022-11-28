Depremde ağır hasar alan 5 binanın yıkım çalışması tamamlandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Düzce'deki depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı.
Genel 28.11.2022, 14:53
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Bina ve bağımsız alanlarda yürütülen incelemeler sonucunda, "acil yıkım" kararı verilen binaların yıkılması için dün harekete geçildi.
Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi.
Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı.
Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor.
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