Deprem bölgesinden ayrılan itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul’a döndü
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla İstanbul’a geldi.
Genel 20.02.2023, 09:09
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye ekibini taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.
İtfaiye personeli burada hazırda bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
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