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Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan büyük yıkımla zarar gören haberleşme altyapılarını onarırken, bölgede devreye aldığı mobil baz istasyonlarıyla da iletişim ağlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Genel 18.02.2023, 14:14 18.02.2023, 12:05
Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen söz konusu depremlerin ardından ortaya çıkan büyük yıkımla elektrik kesintileri ve altyapıdaki tahribat baz istasyonlarını etkilerken, Bakanlığa bağlı ekipler haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde yürütülen kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik Evrensel Hizmet Projeleri için kurulan römork baz istasyonları deprem sonrası bölgeye gönderildi.

418 baz istasyonu sevk edildi, 392'si devreye alındı

Depremden etkilenen illere 382'si mobil, 36'sı evrensel mobil baz istasyonu olmak üzere 418 baz istasyonu sevk edildi, 392'si devreye alındı.

Ayrıca, 8 acil iletişim aracı kullanıma alınırken, Bakanlıkça bölgeye gönderilen 3447 jeneratörün 2257'si de kullanılmaya başlandı. Bakanlığın çalışmalarıyla, 14 Şubat itibarıyla kurulu jeneratör sayısı 107 artarken, kesik emisyon noktası 119 azaldı.

Konteyner ve çadırkentlere fiber altyapı kuruluyor

Deprem bölgesinde kurulan 46 konteynerkentten 7'sinde fiber altyapı kurulumu tamamlanırken, 2'sinde imalat sürüyor, 36'sında da saha keşif/planlama çalışmaları yürütülüyor.

Ayrıca, 250'nin üzerinde çadırı olan 65 çadırkentten 43'ünde fiber altyapı kurulumu sonlandı, bunların 19'unda Türk Telekom wifi kuruldu. Söz konusu 65 çadırkentin 5'inde imalat, 17'sinde de saha keşif/planlama çalışmaları yapılıyor.

Diğer çadırkentlere ise mobil çözümlerle internet erişim desteği veriliyor.

Fatura nedeniyle kapanmış hatlar görüşmelere açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bölgeye 2095 personel sevk edilirken, bölgede haberleşme hizmetlerinde acil ihtiyaçları olabilecek vatandaşlar için fatura/borç gibi nedenlerle kapanmış hatların görüşmeye açılması amacıyla operatörlerce çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca, Hatay'ın Aksaray Mahallesi'nde Türk Telekom sabit erişim sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İllerde bulunan ayni bağış depolarında kullanılması için kablosuz internet terminalleri (wi-fi) kurulumu yapılırken, buralarda kalıcı fiber altyapısının sağlanması için planlama ve çalışmalar da devam ediyor.

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