Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana 2 ve üzeri büyüklükte yaklaşık 4 bin artçı sarsıntı meydana geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok yoğun artçı sarsıntı yaşandığını belirterek, "Şu ana kadar yoğun bir artçı sarsıntısı var yani baktığınızda çok olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

Hasar gören binalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti;

Artçı sarsıntılar devam ediyor, halen bölgede çok sayıda yıkılmamış ağır ya da orta hasarlı bina var. Vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması çok büyük önem taşıyor. Çünkü 4 ve üzeri hatta 5 ve üzeri büyüklükte meydana gelebilecek artçı sarsıntıların sonrasında özellikle yıkılmayan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın buralardan uzak durmasında son derece büyük yarar var. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri diğer yandan bu faaliyetlerin bittiği yerlerde enkaz kaldırma faaliyetleri sürüyor. Dolayısıyla buralarda muhakkak vatandaşlarımızın görevlilere yardımcı olmasını özellikle rica ediyoruz.