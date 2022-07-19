Denizli’de kaybolan 2 çocuk aranıyor
Denizli'de en son evlerinin yakınındaki sulama kanalında görülen 2 çocuk kayboldu. Kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Genel 19.07.2022, 07:14
Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. ve Hakkı B'den haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.
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