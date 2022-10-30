Denizli'de hafif ticari araca silahlı saldırı: 5 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde araç içinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Genel 30.10.2022, 09:12
Saruhan Mahallesi 260 Sokak'tan gece saatlerinde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araç içinde pompalı tüfekle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış halde bulunan 5 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olay yerinden otomobille kaçtığını belirlediği şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Saçma isabet eden hafif ticari araçta inceleme yapıldı.
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