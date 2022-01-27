Denizi kirleten gemilere rekor ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl denize atık bıraktığını tespit ettiği 5 gemiye 11 milyon 906 bin lira ceza verdi. Denetimleri gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda 'abanoz' ile deniz temizliği yaptıkları çalışmalarda 267,93 metreküp atık topladı.

Ekiplerin, 'abanoz' olarak adlandırılan deniz temizliği aracıyla yaptıkları çalışmalarda da geçen sene 267,93 metreküp atık toplandı.

Bertaraf çalışmaları kapsamında aktarma istasyonlarına taşınan 692 bin 101 ton evsel atık da elektrik üretiminde kullanıldı.