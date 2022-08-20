Deniz Feneri Derneği'nden Mersin'deki ailelere yardım

Deniz Feneri Derneği, sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerimize ulaşmaya devam ediyor. Akdeniz Temsilciliğimiz, Mersin’de ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerimize, bağışçılarımızın desteği ile temin edilen giyim ve gıda yardımlarını ulaştırdı. Bu çalışma kapsamında temsilciliğimiz, Mersin’de 48 aileye giyim, 53 aileye de gıda yardımlarını teslim etti.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği Kurumsal İletişim Sorumlusu Taylan Kasımbaşoğlu, Mersin’de gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine yönelik duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Yardım faaliyeti için gittiğimiz yerlerde henüz araçlarımızı gördükleri an bizleri tanıyarak gülücükler atan yavrularımız ile birlikte teslim edilen yardımlara ve bizim çalışmalarımıza karışık dualarını, tebessümlerini eksik etmeyen ailelerimiz bizlere bu çalışmalarda daha çok azim ve şevk veriyor. Her faaliyetimiz sonrasında yardım bölgesinden ayrılırken şahit olduğumuz bu mutluluk anları çalışma azmimizin temellerini daha da sağlamlaştırıyor.”

İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığımız giyim yardımlarımız, aile fertlerinin giyim eksiklerinin tamamını karşılamaya yönelik oluyor. Bir adet gıda kolisinde ise bir ailenin temel gıda ihtiyacı olan şu ürünler bulunuyor: Bezelye konserve, bisküvi, bulgur, makarna, çay, puding, çokokrem, kırmızı mercimek, hazır çorba, nohut, pirinç, salça, sıvı yağ, şehriye, toz şeker, tuz, un ve zeytin.

Sizler de gıda gibi temel ihtiyaçlarını dahi temin etmekte zorlanan ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak için “Gıda Yardımı”nda bulunabilir, ihtiyaç sahibi ailelerimizin tebessümüne vesile olacak yeni kıyafetleri onlara ulaştırmamız için de “Giyim Yardımı”nda bulunabilirsiniz.