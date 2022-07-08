'Demir Yumruk' operasyonunda 29 kişiye tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Demir Yumruk" operasyonunda gözaltına alınan 29 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında 29 kişinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefe" suçlarından üç ayrı suç örgütünün varlığı tespit edildi.

Liderliğini E.E.'nin yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler, 4 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Liderliğini H.E'nin yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler ise 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken; 10 şüpheli tutuklandı, 24 şüpheli adli kontrole serbest kaldı.

Liderliğini M.K'nın yaptığı suç örgütünde yer alan şüpheliler de 7 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 14 şüpheli hakkında tutuklama, 61 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Savcılık üç örgüt hakkında da soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.