DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon
Erzurum'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye finansal destek sağlayanlara operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır terör örgütlerine finansal desteklerin ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürdükleri teknik ve fiziki takipler sonucu belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para transferi yaptığı belirlenen Barış K, İbrahim K, Semih G, Ahmet K, Sinan B. ve Mehmet Ali D. gözaltına alındı.
Terör örgütü El Kaide'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise örgüt mensuplarına finansal destek sağladığı ve cezaevindeki terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen Orhan P. operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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