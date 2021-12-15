DEAŞ üyesi Osmaniye'de yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli H.K'nin kentte olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.K'nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.