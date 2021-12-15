DEAŞ üyesi Osmaniye'de yakalandı
Osmaniye'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katılan kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Genel 15.12.2021, 13:12
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli H.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.K'nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kaynak: AA
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