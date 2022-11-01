DEAŞ'ın istihbaratçısı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde istihbaratçısı olduğu belirlenen şüpheli, Adana'da yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak çalışmayla daha önce Suriye'de DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüten yabancı uyruklu M.S'nin (25) yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapıp kentteki bir adreste saklandığını tespit etti.