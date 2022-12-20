DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Genel 20.12.2022, 09:52
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 7 ilçede tespit edilen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 yabancı uyruklunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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