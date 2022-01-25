DEAŞ'a eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince, kentte ikamet eden bazı yabancı uyrukluların Türkiye'ye gelmeden önce çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü için faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, il merkezinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ ile bağlantılı 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.