DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
Genel 29.12.2022, 09:35
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 16 zanlı gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye, Irak ve Azerbaycan uyruklu 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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