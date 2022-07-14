Datça’da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil oldu. Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.