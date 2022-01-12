Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından logo uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adını ve logosunu kullanan dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Genel 12.01.2022, 23:38
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin bulunmadığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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