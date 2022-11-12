Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem tatbikatına "katılın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, saat 18.57'de gerçekleştirilecek tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.

#DüzceDepremi’nin 23. yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz.

Hep birlikte bu akşam 18.57’de #ÇökKapanTutun tatbikatında buluşalım. pic.twitter.com/iZJctQvX8Q — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 12, 2022

Oktay, paylaşımında, "Düzce Depremi'nin 23. yılında, yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Hep birlikte bu akşam 18.57'de 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatında buluşalım." ifadelerine yer verdi.