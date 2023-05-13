Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'yi aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, montaj kaset kumpası nedeniyle adaylık yarışmasından çekilen Muharrem İnce'yi telefonla arayarak desteğini ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon kanallarından ortak yayınlanan Seçim Özel programında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaset iddiaları sonrası adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı.

"BU BİR FETÖ TAKTİĞİ"

Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl saldırı oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kolkola, elele olduğu, bu Muharrem Bey'den saldırı olan bir şey diye bir şey söylemiyorum.

Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum.

Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır. Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun"