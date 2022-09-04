Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, için taziye mesajı yayımladı.
Genel 04.09.2022, 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun." ifadelerini kullandı.
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