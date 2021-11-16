Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 7 üniversiteyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tebrik dileklerini şu şekilde iletti;

2016 yılında başlattığımız "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi"ne geçtiğimiz günlerde dahil olan üniversitelerimizi, rektörlerini ve ekiplerini tebrik ederim.