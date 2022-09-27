Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve iş insanı Murat Ülker'den Iğdır Valisi'ne ziyaret

Bizi dizi ziyaret ve inceleme için Iğdır’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti.

Vali Sarıibrahim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kışla ve Ülker’e teşekkür etti.



Daha sonra Vali H. Engin Sarıibrahim, programları kapsamında Iğdır’da bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve beraberindeki heyetle birlikte Tuz Mağaraları, Kız Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı, İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurdu inşaatı, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri ve Şehit Türkler Anıt ve Müzesi’ni ziyaret etti.