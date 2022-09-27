Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve iş insanı Murat Ülker'den Iğdır Valisi'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve beraberindeki heyet Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’e ziyarette bulundu.
Genel 27.09.2022, 09:19 27.09.2022, 10:43
Bizi dizi ziyaret ve inceleme için Iğdır’a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti.
Vali Sarıibrahim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kışla ve Ülker’e teşekkür etti.
Daha sonra Vali H. Engin Sarıibrahim, programları kapsamında Iğdır’da bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve beraberindeki heyetle birlikte Tuz Mağaraları, Kız Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı, İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurdu inşaatı, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri ve Şehit Türkler Anıt ve Müzesi’ni ziyaret etti.
22
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1