Cübbeli Ahmet Hoca ameliyattan çıktı, video paylaştı
Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katarakt ameliyatı sonrası bir video paylaşarak 'Dualarınızı eksik etmeyin' dedi.
Genel 22.11.2022, 16:32 22.11.2022, 16:36
Sol bakan ameliyat geçiren İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi. Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllarca göz yorgunluğunu çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözleyenlerin bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözünü kaybettiğini anlattı.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ameliyattan çıktıca hasta önlüğü ile bir video yayınlama Twitter hesabından yayınladı. Ameliyatının başarıyla geçtiğini anlatan Ünlü, izleyicileri merakta bırakmadı.
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