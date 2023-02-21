Çorum'da haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.
Genel 21.02.2023, 11:16 21.02.2023, 11:05
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 13-20 Şubat tarihlerinde kentin farklı noktalarında yapılan şok uygulamalarda 1222 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.
Kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 21 fişek ele geçirildi.
Kontrol edilen 154 araçtan 6'sına da 43 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.
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