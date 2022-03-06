Çoruh Nehri'ne düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Artvin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır Çoruh Nehri'ne düştü. Sürücü yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Genel 06.03.2022, 14:24
Artvin-Erzurum kara yolunda seyreden İsmail Acar yönetimindeki tır, Halis Yılmaz Köprüsü'nden Çoruh Nehri'ne düştü.
Bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan ekipler, Deriner Barajı'nın kapaklarını kapattırıp nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.
Rize Deniz Polisi ve Erzurum Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışma sonucunda, Acar'ın cansız bedeni kaza yerinden 4 kilometre uzakta bulundu.
Sürücünün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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