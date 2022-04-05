Çöp kamyonuna çarpan motokurye hayatını kaybetti
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayarak çöp kamyonuna çarpan motorlu kurye hayatını kaybetti.
Genel 05.04.2022, 07:28
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde motorlu kurye Zafer Umut Bayram yönetimindeki motosiklet, yağışlı havadan dolayı kayarak çöp kamyonuna çarptı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
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