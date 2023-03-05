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Çöken binayla ilgili resmi açıklama geldi

Şanlıurfa'da depremde ağır hasar aldığı için kapalı olan bina işleyen caddede bir anda çöktü.

Genel 05.03.2023, 18:23
Çöken binayla ilgili resmi açıklama geldi

Şanlıurfa'da 6 katlı ve ağır hasarlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Enkazdan ses alındığı bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki ağır hasarlı bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, enkaz alanında gazetecilere, kentteki ağır hasarlı binalarda elektrik, su ve doğal gazın kesildiğini söyledi.

Yıkılan binada polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Ayhan, "Binada bir kişinin olduğu ihtimali söyleniyor. Bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yoktur. İnşallah ümidimiz burada kimsenin olmaması varsa da sağ çıkarılması. Şu anda hummalı bir çalışma var." şeklinde konuştu.

Burada ağır hasarlı binalara girilmemesinin öneminin görüldüğüne işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı binaların içine mutlaka girilmemesi ve önünden geçilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Bizim 2 bin 500'e yakın ağır hasarlı binamız var, hukuki süreçleri devam ediyor. Bunları kısa sürede ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Vatandaşların sorumluluk alması lazım. Bizlerin de bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 80'i geçti Türkiye'de bina stoğu en fazla olan illerinde başında biz geliyoruz. 800 bin bağımsız bölümümüz var. Arkadaşlarımız 600 bini geçtiler cuma günü itibarıyla. Cumartesi, pazar da çalışıyoruz. Şu an 2 bin 500'ün üzerinde ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı ise 1700'ün üzerinde. Burada 4 binin üzerinde orta ve ağır hasarlı bina var. Dikkatli olmamız lazım."

Şanlıurfa Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadeleri kullanıldı.

"Enkazdan ses alındı"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkılan binadan ses alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Beyazgül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı. Bunlar da yıkılacak binalar arasındaydı. Çevresindeki binalar da boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yerlere güvenlik bantları çekilmişti, geçişler güvenli şekilde yapılıyordu."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.

#deprem
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