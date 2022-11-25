Çocukluk hayalinden öğretmenlik çıktı

Areda Survey, 1100 kişinin katılımıyla ‘Çocukluk hayalimizdeki meslek’ araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre ailemizden sonra bizleri yetiştiren, merak etmeyi öğreten, dünyamızı renklendirip şekillendiren kıymetli öğretmenlerimizin çocukluğumuzdaki meslek hayallerimizi de süslediği ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 17,5’i çocukluk hayalindeki mesleğin öğretmenlik olduğunu belirtti.

İKİNCİ SIRADA PİLOT

Hayal edilen diğer meslekler ise yüzde 11,4 ile pilot, yüzde 10,3 ile doktor, yüzde 10 ile polis, yüzde 8,1 ile avukat, yüzde 4,7 ile asker, yüzde 4,5 ile futbolcu, yüzde 4,5 ile mühendis olarak sıralandı.