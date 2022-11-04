Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemleri sürüyor

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Türk Kürt kardeştir HDP Kalleştir" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılı geride bıraktıklarını, milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamladıklarını söyledi.