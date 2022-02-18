Çocuğuna şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşına tutuklama
Van'ın İpekyolu ilçesinde 2,5 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 18.02.2022, 10:50
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine "çocuğa fiziki şiddet" uygulandığı ihbarı geldi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, şiddete maruz kaldığı tespit edilen 2,5 yaşındaki çocuk tedavi edildi.
Çocuğa şiddet uyguladıkları için gözaltına alınan anne, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede "aile yükümlülüğünün ihlali" suçundan, erkek arkadaşı da "kötü muamele, eziyet ve kasten yaralama"" suçlarından tutuklandı.
Şiddete maruz kalan çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı yurda teslim edildi.
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