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Cizre yandı, Erzurum üşüdü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre ekim ayında Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık Cizre'de tespit edilirken en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü.

Genel 16.11.2021, 21:17
Cizre yandı, Erzurum üşüdü

Türkiye'de ekim ayında en yüksek sıcaklık 38,3 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 10,7 dereceyle Erzurum'da ölçülürken ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,1 derece ile uzun yıllar ortalamasının 0,1 derece altında gerçekleşti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,2 derece olarak kaydedildi. Bu yıl ekim ayı ortalama sıcaklığı ise 0,1 derece düşerek 15,1 derece oldu.

Ekim ayında en yüksek sıcaklık 38,3 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 10,7 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Geçen ay ortalama sıcaklık Zara, Bolu, Karabük, İspir, Nallıhan, Kars, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Çanakkale, Bandırma, İzmir, Isparta, Alanya, Silifke, Acıpayam, Kale/Demre, Samandağ, Diyarbakır, Şırnak, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 18,4 derece ile 2020 yılının ekim ayında kaydedildi. Ölçümlere göre ortalama sıcaklığın 15,1 derece olduğu 2021 yılının ekim ayı, 51 yılın en yüksek 30. ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Sakarya'da

Ekim ayında Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Çanakkale, Bandırma çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,4 derece iken, geçen ay 15 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,6 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece ile Sakarya'da ölçüldü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar İzmir ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 16,8 dereceden 16,6 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Kütahya’da, en yüksek sıcaklık ise 32,2 dereceyle Marmaris’te tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ekimde ortalama sıcaklıklar, Isparta, Alanya, Silifke, Acıpayam, Kale/Demre, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,9 dereceyken, bu yılın ekim ayında 19,6 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,3 derece olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 35,8 dereceyle Kozan’da yaşandı.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Karaman'da

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,1 derece iken, bu yılın ekim ayında 11,6 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,1 derece ile Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 29,7 derece ile Karaman’da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, İspir, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14 dereceden geçen ay 13,4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 32 dereceyle Bartın’da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Kars, Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 10.7 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 30,6 dereceyle Ergani’de tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Diyarbakır, Şırnak, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 dereceden, bu ekim ayında 19,9 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 3,4 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 38,3 dereceyle Cizre'de kaydedildi.

Kaynak: AA
#CIZRE #Erzurum #hava durumu #hava sıcaklığı
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