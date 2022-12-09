Çırağan Sarayı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un üst katlarındaki tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan dumanın yükseldiği yangına, Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyelerine bağlı 20 araçla müdahale edildi. Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.

Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yangında soğutma çalışmasının başlatılmasının ardından yol, çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

- Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ın açıklaması

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, otelin tadilat yapılan bölümünde saat 10.55 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra otel çalışanlarının da müdahale ettiğini söyledi.

Yangının tadilat yapılan üçüncü katta çıktığını belirten Bakan, "Yangının sebebi konusunda itfaiye raporu çıkacak. An itibarıyla önemli olan hiçbir şekilde can kaybı olmaması. İstanbul'umuzun göz bebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak. Bizler hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız, 3 işçimiz, çalışan emekçimiz etkilendi. Onlardan ikisi kendi imkanları, gayretleriyle buradan ayrıldılar. Birine ambulansta gerekli oksijen takviyesi yapılıyor. Herhangi hayati tehlikesi yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da soğutma ve duman tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, yangında, otel müşterisi 139 kişinin otel yönetimi tarafından, tadilat işçisi 10 kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği, dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.