Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Olay yerine müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Genel 09.12.2022, 11:53
Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.
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