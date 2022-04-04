Çırağa palangalı işkence davasında gerekçeli karar açıklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki E.A.Y'yi, alacağı vidanın ismini unuttuğu gerekçesiyle palangayla bağlayıp tavana astıkları iddiasıyla yargılanan iş yeri sahibi iki sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

İki sanığın "Çocuğa eziyet, hakaret ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanıp; "eziyet" suçundan beraat, "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 8 ay ve "hakaret" suçundan 116 gün adli para cezasına çarptırıldıktan sonra haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının gerekçesi belli oldu.

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesince eziyet suçunun gerçekleşmediği belirtilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Eziyet suçunun oluşabilmesi için mağdura sanık tarafından sistematik şekilde ve belli bir süreç içinde, insan onuruyla bağdaşmayan, katılanın bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan davranışlar sergilenmesi gerekmektedir. Somut olay değerlendirildiğinde, sanıkların mağduru havaya kaldırdıktan sonra pantolonunu indirmeleri dışında sistematik bir şekilde eziyeti gerçekleştirdiğine dair başka bir eylemleri belirlenememiş, bu haliyle sanıkların eziyet suçunu işlediğine dair, mahkumiyete yetecek bir delil elde edilememiştir."

Gerekçede, sanıkların mağduru tavana asıp tekrar indirerek "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği, mağdurun pantolonunu indirmek suretiyle mağdura yönelik küçük düşürücü harekette bulundukları belirtildi.

Bu nedenle sanıklara "hakaret" suçundan, 5 eşit taksitte ödenebilecek şekilde 2 bin 320 lira adli para cezası ile "cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ifade edildi.

- Olay

İddiaya göre Konya'nın Karatay ilçesinde, araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki E.A.Y, 28 Eylül 2019'da, alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahipleri Mehmet C. ve Murat C. tarafından palangayla bağlanıp tavana asılmış, E.A.Y, yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirilmişti.

Murat C. ve Mehmet C. hakkında "Çocuğa eziyet, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.