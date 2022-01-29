Cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara tutuklama
Kars İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışanlar yakalandı.
Genel 29.01.2022, 17:42
Kars'a cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Selim ilçesi girişinde durdurdukları bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, cips paketlerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan sürücü M.O. ile yanındaki N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.
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