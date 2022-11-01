Cinayet suçundan aranan kişi ormanlık alanda çukurda bulundu
Kırklareli'nde 25 Ekim'de İstanbul'da tartıştığı arkadaşını öldüren B.Ç ormanlık alanda çukurda bulundu.
Kırklareli'nde biri cinayet suçundan aranan 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim'de İstanbul'da tartıştığı arkadaşını öldüren B.Ç. ile çeşitli suçlardan aranan B.A. ve P.D'nin Vize ilçesinin Kızılağaç köyünde olduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin bulunduğu otomobil jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp bir süre kaçtı. Ekipler otomobili, Vize ilçesine yakın bir noktada yola serilen "lastik patlatan kapan" yardımıyla durdurdu.
Otomobildeki B.A. ve P.D. yakalanırken, B.Ç. ormanlık alana doğru yaya olarak kaçtı.
İz arama köpeği de kullanan jandarma ekipleri, B.Ç'yi bir çukurda saklanırken yakaladı. Şüphelinin üzerinde 20 gram esrar ele geçirildi.
B.Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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