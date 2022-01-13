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'Cin çıkarma' bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olanlara hapis istemi

"Cin çıkarma" tavsiyesiyle 100 kez oklavayla vurulup ve hacamat uygulanan Özge Nur T, 9 Mart 2021'de eşi ve akrabalarıyla gittiği Yenimahalle ilçesindeki Yakacık hayvan pazarında adak kurban kesildiği sırada bayıldı. Akrabaları tarafından Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

Genel 13.01.2022, 11:48 13.01.2022, 12:00
'Cin çıkarma' bahanesiyle darbettikleri kadının ölümüne neden olanlara hapis istemi

Başkentte psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşini, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle sopa ile döverek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Selçuk T ile aile üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında dava açıldı.

Özge Nur T, 9 Mart 2021'de eşi ve akrabalarıyla gittiği Yenimahalle ilçesindeki Yakacık hayvan pazarında adak kurban kesildiği sırada bayıldı. Akrabaları tarafından Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.

Hastane yetkililerinin, maktulün sırt ve kollarında yaralar tespit ederek Özge Nur T'nin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini bildirmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Selçuk T, eşinin psikolojik sorunlar yaşadığını, bu durumu kendi ailesi ile eşinin ailesine anlattığını, kayınvalidesi ve annesinin de eşini cin çarpmış olabileceğini söylediklerini aktardı.

Ortak bir tanıdıkları aracılığıyla Kayseri'de bulunan ve "cinci hoca" olarak bilinen Erdal K'ye ulaştıklarını ifade eden Selçuk T, şunları söyledi:

"Şahısla görüştüm ve durumu kendisine durumu anlattım. O da bana 'Eşine cinler musallat olmuş, eşini kurtarabilirim' dedi ve yapmam gerekenleri anlattı. Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım. Bu sefer 'Önce eşine kurban keseceksin, sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vuracaksın ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptıracaksın' dedi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi.

Eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odadalardı. Akabinde Sevim Ö. adlı kişiyi eve getirip hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı."

Eşinin durumu kötüye gitmeye başlayınca tekrar aradığı Erdal K'nin kendisine "Kurban kesersen eşin rahatlar" dediğini aktaran Selçuk T, "Biz de kurban kesmek için eşimin annesi Hatun E, babası Cemal E, annem Zöhre T, kardeşim Nuri T, akrabam Muammer T. ile eşimi de alarak Yakacık'ta bulunan kurban kesme alanına gittik. Eşim kurban kesmeye giderken oruçluydu. Kurban kestiğimiz sırada rahatsızlandı ve bayıldı." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine bir kez daha aradığı Erdal K'nin kendisine, "Bir kurban daha keserseniz eşin kendine gelir" dediğini anlatan Selçuk T, ikinci kurbanı kestikleri sırada eşinin bayıldığını ve hastaneye kaldırdıklarını anlattı.

- Kayseri'de kaynakçı olarak çalışıyor

Kayseri'de gözaltına alınan Erdal K, ifadesinde, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını, iş yerindeyken tanımadığı numaradan bir kadın tarafından arandığını, kadının gelininin psikolojisi hakkında bir şeyler danışmak istediğini söylediğini aktardı.

Erdal K, "Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim." şeklinde ifade verdi. Kendi çapında dini bilgileri olduğu için insanlara tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Erdal K, kimseden para almadığını iddia etti.

- "Hocanın talimatıyla sopa ile vurduk dediler"

Maktule hacamat yaptığı tespit edilen Sevim Ö. de ifadesinde, bir tanıdığının ısrarı üzerine ailenin evine gittiğini iddia etti.

Sevim Ö, şu beyanda bulundu:

"Yerde yüzüstü yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarının simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri'de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Beni de tekrar evime bıraktılar. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum."

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan maktulün babası Cemal E, annesi Hatun E. ve kayınvalidesi Zöhre T. de Özge Nur'un ölümüyle bir ilgilerinin bulunmadığını savundu.

Özge Nur T'nin adli tıp raporunda, "kişinin ölümünün yumuşak doku travmasına bağlı iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği" tespiti yapıldı.

- 18 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, 6 şüpheli hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve bu suça iştirak etme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Selçuk T'nin eşi olan Özge Nur T'yi Erdal K'nin 'cin çıkartılması' yöntem talimatı ile oklavayla vurarak yaralaması sonucu diğer şüpheliler Zöhre T, Hatun E, Cemal E ve Sevim Ö'nün iştiraki ile darbettikten sonra öldürme kastı olmaksızın yaralama sonucunda, maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır."

#özge nur t #cin çıkarma #dava
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