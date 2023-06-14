CHP'lilerin Amerikan hayranlığı yeni değilmiş

CHP'nin Amerikan yönetimine olan hayranlığının yeni olmadığı biliniyor.

Özellikle de Atatürk sonrasında 1940'lı yıllarda CHP'lilerin Amerikalılarla içli dışlı politikaları tarihi belgelerle sabittir.

Dönemin gazetelerine bakıldığında bu konuda birçok örnek görmek mümkündür.

O dönem yayınlanan gazetelerde yer alan bir haber ise buna en iyi örnek oluyor.

ABD'den İnönü'ye bir hindi hediye ediliyor.

Hindinin hediye edilişi CHP basınında o kadar abartılıyor ki günlerce manşetlerden inmiyor.

Hindinin saat saat Türkiye'ye hareketi, inişi ve teslim alınışı gibi anları bile gazetelerin manşetlerinden veriliyor.