CHP'li Fikri Sağlar'ın garip Suriyeli iddiasına çifte yalanlama

Fikri Sağlar, Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacının Türkiye'ye getirildiği iddiasında bulundu. Sağlar'ın iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş'tan cevap geldi.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlar, ''AKP Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor. Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar İSTEMİYORUZ' açıklamasını yaptı.



Sağlar'ın iddiasına İdris Kardaş 'Açıkça provakasyon yapıyorsunuz.' diyerek cevap verdi.



'TAMAMEN YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'



Kardaş açıklamasında, '' Açıkça provakasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüzbinlerce Suriyeli’yi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım.'' diye cevap verdi.

BİR YALANLAMA DA GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN GELDİ



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı göç dalgası iddiasını yalanladı.



Yapılan açıklamada, ''Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.'' denildi.