CHP kanalında Bay Kemal'e Rusya ayarı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ'nün kendisini hedef alan 'kaset' kumpası sonrasında adaylıktan çekildiğini duyurdu. Günlerdir CHP'lilerin baskılarına maruz kalan İnce'nin kararı sonrası Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'yü aklama telaşına girdi. Twitter hesabından kaset ve şantajların ardında Rusya'nın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." dedi. Söz konusu gelişme CHP tarafından fonlanan Tele 1'de gündeme geldi. TKP'li Kemal Okuyan, "Rusya ile iyi olma zorunluluğumuz var" deyince sunucu ve diğer konukların yüzü düştü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeler sonrası kendisine yöneltilen 'FETÖ' tepkilerini 'Rusya' diyerek savuşturma çabasına girdi.

Twitter hesabından kaset ve şantajların ardında Rusya'nın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'yü aklamaya çalıştı.





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeler sonrası kendisine yöneltilen tepkileri 'Rusya' diyerek savuşturmaya çalıştı. Twitter hesabından kaset ve şantajların ardında Rusya'nın olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullanarak FETÖ'yü aklamaya çalıştı.

Söz konusu gelişme CHP tarafından fonlanan Tele 1'de gündeme geldi. TKP'li Kemal Okuyan, "Rusya ile iyi olma zorunluluğumuz var" deyince sunucu ve diğer konukların yüzü düştü.

Okuyan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ben bu açıklamaya çok şaşırdım. CHP yönetiminin ya da Millet İttifakı'nın NATO çizgisini hepimiz biliyoruz. Şaşırtıcı bir şey yok. Cumhurbaşkanlığının çok güçlü bir adayının bu kadar açıktan Türkiye açısından ekonomik ve siyasi olarak son derece önemli bir ülkeyi itham etmesi seçimden 2-3 gün önce beni gerçekten şaşırttı. Türkiye'nin Rusya ile iyi ilişkiler yürütme zorunluluğu var komşu olduğumuz için."