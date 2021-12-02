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Çevrim içi oyunlarda akran zorbalığına dikkat

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Kandemir, çevrim içi oyunlarda çocukları bekleyen tehlikeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hasan Kandemir, çocuk ve ergenlerde "akran zorbalığına" maruz kalma vakalarını artırdığını söyledi.

Genel 02.12.2021, 12:45 02.12.2021, 12:48
Çevrim içi oyunlarda akran zorbalığına dikkat

Prof. Dr. Kandemir, AA muhabirine, son yıllarda yapılan araştırmalarda dünya genelinde çocuk ve ergenlerde oyun bağımlığının yüzde 20'lere kadar ulaştığını, bunun kendisini en başta derslerin kötüleşmesi, uyku bozuklukları, aile içinde ve arkadaşlarıyla iletişim problemleri olarak gösterdiğini anlattı.

Çocukların oyunlarda yaşına ve gelişim dönemine uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının sorunu derinleştirdiğini vurgulayan Kandemir, online oyun oynarken orada kurduğu arkadaşlıkların yarattığı sorunların da olduğunu bildirdi.

Bu nedenle bir de davranışsal sorunlarla karşılaşabildiklerini anlatan Kandemir, "Akran zorbalığı bunların arasında en önemlisi. Akran zorbalığı özellikle çocuklar ve gençler arasında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Özellikle internet üzerinden temas kurduğu kişilerde gençler ve çocuklar buna maruz kalabiliyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Kandemir, çocuklarda oyun bağımlılığının psikiyatrik etkilerinin yanında beslenme ve tuvalet alışkanlığı gibi fiziksel sorunlara da yol açtığını ifade etti.Bağımlı çocuğun sürekli oyun oynadığı için sağlıksız beslenmeye başladığını, bunun kilo problemlerini ortaya çıkardığını aktaran Kandemir, "Görme sorunları, hareketsizlikten dolayı kan dolaşımıyla alakalı problemler yaşanıyor. Sürekli orada zaman geçirmenin oluşturduğu depresyon ve kaygı bozukluğu ev içi ilişkilerde iletişimin bozulmasına neden olabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda tuvaletle ilgili sorunlar gördük. Tuvaleti erteleme, yapmama ve unutma sonucu altını kirletmeye kadar ortaya çıkan sorunlar gördük yani bütün yaşamın felç olması şeklinde ifade edebiliriz."

- "Çocukla birlikte çözüm"

Çocuklarında oyunlara karşı bağımlılık gözlemleyen ailelere tavsiyelerde bulunan Kandemir, şöyle devam etti:

"Çocukla aramızı bozmadan, aramızdaki iletişimi kaybetmeden konuşmalı, çocuğu buna götüren nedenleri araştırmalıyız. Çocuk okulda bir sıkıntı yaşamış olabilir. Ergenlik döneminde kendini asosyalleştirip içine kapanabiliyor çocuklar. Ya da ruhsal bir hastalık çocuğu oyun bağımlılığına itebiliyor. Öncelikle ailelerin bunu anlaması gerekiyor. Sonrasında ise bu bağımlılığın ona kaybettirdiği şeyler üzerinden konuşulmalı. Örneğin, çalışkan bir çocuksa dersleri, beslenmeyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyorsa kilosu, uykusu, ruh hali gibi konular üzerinden konuşarak çözüme çocukla birlikte karar vererek mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekiyor."

Ailenin çocuğuyla güzel ve kaliteli vakit geçirmesinin kritik önemde olduğuna da işaret eden Kandemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece akşam yemeğini aynı masa etrafında birlikte yemenin bile çocukların davranışsal problemlerini, suça karışma oranlarını ve bağımlılık ihtimallerinin çok daha azalttığı bilimsel olarak görülmüştür."

#akran zorbalığı #Manisa Celal Bayar Üniversitesi #Çocuklar
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