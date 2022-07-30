Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın çıktı
Denizli'de Çevik Kuvvet lojistik merkezine ait alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Genel 30.07.2022, 12:00
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet lojistik merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle merkezden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da yangına müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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