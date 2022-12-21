Çeşitli suçlardan aranan 284 kişi yakalandı
Ankara'da çeşitli suçlardan arananlar için operasyonlar yapıldı. Aranan 284 kişi kişi yakalandı.
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 284 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-19 Aralık tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranıp, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. Mamak'ta, A.A. ise Çubuk'ta yakalanıp cezaevine konuldu.
"Kasten öldürme" suçundan aranıp, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ç. de Çubuk'ta gözaltına alınıp, cezaevine teslim edildi.
"Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranıp, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.D. de Çubuk'ta yakalandı.
Öte yandan yol kontrol noktaları ile devriye faaliyetleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 284 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.
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|O
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|17
|29
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|29
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|29
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|17
|24
|12. Altay
|17
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|17
|20
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|17
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|17
|16
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|17
|15
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|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
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|17
|7
|Takımlar
|O
|P
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|14
|37
|2. M.City
|14
|32
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|15
|30
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|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
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|14
|19
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|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
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|15
|14
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|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
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|23
|8. Rayo Vallecano
|14
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|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
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|14
|19
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|17
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|16
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|14
|16
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|14
|14
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|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
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|14
|11
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