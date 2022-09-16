Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında yeni gelişme

Avukat Vahit Bıçak, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İsmail Çolak'ın da aralarında olduğu kişilerden şikayetçi olmuş, Çolak hakkında Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakaret suçundan hazırlanan iddianameyi de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bunun üzerine Çolak, avukat Vahit Bıçak'tan şikayetçi olmuş, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı Bıçak hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçundan dava açmıştı.

Davanın duruşması Ankara Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

- Üzerine atılı suçu kabul etmedi

Bıçak ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Sanık Bıçak, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada yaptığı savunma nedeniyle sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını, bu yüzden aralarında İsmail Çolak'ın da bulunduğu bazı kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Çolak'ı tanımadığını belirten Bıçak, şikayetçi olduğu kişiler hakkında hazırlanan iddianameleri adres kısımlarını ve savcının ismini kapatarak sosyal medya hesabından paylaştığını ifade ederek, "Ceza hukuku profesörüyüm. Neyin suç neyin suç olmadığını bilecek durumdayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Daha sonra söz alan müşteki avukatı Cenk Yiğiter ise sanığın müvekkili İsmail Çolak'ın kimlik bilgilerini sosyal medya hesabından açık şekilde paylaştığını kaydederek cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayıp cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.