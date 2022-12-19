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Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada karar belli oldu. Sanıklardan Nusret Tekin'e müebbet ve 7 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, 3 sanığın da beraatine hükmetti. Mahkeme bir sanığa 6 ay, bir sanığa da 1 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Genel 19.12.2022, 15:04
Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava dosyası karara bağlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Nusret Tekin, tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü ile tarafların avukatları katıldı.

Maktul Cemile Şenel’in yakını müdahil Oya Şenel ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya, maktulün başka suçtan cezaevinde bulunan babası Muammer Şenel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müdahil Oya Şenel, "Bunlar 17 yaşındaki bir genç kızı hayattan kopardılar. Gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi.

Maktulün babası Muammer Şener, sanıkların kızına uyuşturucu madde kullandırdıklarını ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nusret Tekin'i Cemile Şenel'e yönelik "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Servet Sürücü'ye karşı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Ramazan Rohani Çakın'ın "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 6 ay hapis cezası veren heyet, müşteki sanık Servet Sürücü'nün de "suçu bildirmeme" suçundan bir ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nusret Tekin'in "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istenmişti.

Sanık Aysun Çelebi'nin, "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ile "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, sanık Doğan Şençalar'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla, sanık Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü'nün ise ayrı ayrı "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

#Cemile Şenel #Sultangazi
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