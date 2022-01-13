Çember genişliyor! 253'üncü aile nöbette
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha çocuğunu bulmak için katıldı.
Genel 13.01.2022, 16:22 13.01.2022, 16:28
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 864'üncü gününde sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 17 yaşında dağa götürülen oğlu Enes için gelen anne Çiğdem Adak da oturma eylemine dahil oldu.
Anne Adak, gazetecilere, oğlunun tekstil sektöründe çalışırken dağa götürüldüğünü belirterek, evladına kavuşmak istediğini söyledi.
Çocukların ve gençlerin kandırıldığını dile getiren Adak, "Çocuğumu HDP'den istiyorum." dedi.
Adak, oğluna seslenerek, "Oğlum korkma her zaman devlet yanımızda. Bir yolunu bul, kaç gel. Çocuklarımızı kandırmasınlar, ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler. Çocuğumu geri istiyorum." diye konuştu.
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