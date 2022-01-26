Çember genişliyor! 1 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Balıkesir'den 14 yıl önce dağa götürülen oğulları için bir aile daha katıldı.
Genel 26.01.2022, 16:46
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 877. gününde sürüyor.
Balıkesir'den gelen baba Metin Çelik de 2008 yılında 18 yaşında dağa götürülen oğlu Erdal için evlat nöbetine dahil oldu.
Çelik, gazetecilere, 14 yıldır hasret kaldığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.
"2008'den beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta, yatakta. Gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz." diyen Çelik, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Çelik, "Erdal gel, devletine teslim ol. Annen üzüntüden hasta, hep seni düşünüyoruz. Bu üzüntüyü daha fazla bize çektirme, gel." ifadelerini kullandı.
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