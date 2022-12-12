Çember genişliyor! 1 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1197'nci gününde sürüyor.

Batman'dan kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Ali Fırat için gelen kardeşi Sabahattin Fırat da oturma eylemine dahil oldu.