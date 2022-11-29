Celal Erdoğan hayatını kaybetti

Ak Parti İstanbul eski başkan yardımcısı Celal Erdoğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Celal Erdoğan'ın cenazesi 29.11.2022 Salı (bugün) ikindi namazına müteakiben Üsküdar Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacak.

CELAL ERDOĞAN KİMDİR?

1971 yilinda Rize- Guneysu`da dogdu. İlk, orta ve lise egitimini Rize`de tamamladi. İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Uçak mühendisliği bölümünü 1993 yılında bitirdi. Vatani görevini yedek subay olarak II. Hava İkmal Bakım Merkezi - Kayseri'de tamamladi. İş hayatına Otomotiv yan sanayii'nde başladi.

1998 – 2004 yılları arasında Doğuş Otomotiv`de Satış Sonrası Hizmetlerde çalıştı.

2004 sonrası inşaat sektöründe Harita, İmar, İnşaat (yap-sat) faaliyetleri yürüten şirketi kurdu ve devam ettirmekte.

Birçok dernek ve kuruluşta kurucu ve üye olarak sosyal hayatın içinde oldu.. Siyasete ilk defa AK Parti'de Ümraniye İlçesi Çekmeköy Beldesi kurucusu ve belde başkan yardımcısı olarak başladı.

1.ve 2. Olagan Kongre dönemlerinde Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve 3 seçim boyunca SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü. 3. Olağan Kongre ile Ümraniye ilçesi İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

4.ve 5. Olağan Kongreleri ile İstanbul İl Yonetim Kurulu Üyeliğine seçildi ve halen bu görevi sürdürmekte. Evli ve 3 erkek çocuğu babası. Ingilizce biliyor.